Медучреждения Прикамья пополнят не менее тысячи врачей высшей категории

Глава региона Дмитрий Махонин во время прямой линии заявил о необходимости улучшения медицинского обслуживания жителей региона в ближайшие пять лет. Краевые власти привлекут в сферу здравоохранения сотни специалистов. Обеспечат медикам достойные меры социальной поддержки.
По словам губернатора, до 2030 года отремонтируют все 130 стационаров, в регион привлекут не менее тысячи врачей высшей категории и 1,5 тыс. человек медицинского персонала. Медикам продолжат предоставлять квартиры в новых домах, возведенных при участии местного бизнеса и властей, а уехавшим в муниципалитеты Прикамья — единовременные выплаты 2 млн руб.
«За последние годы в отрасль пришли 1,5 тысячи медиков. В 29 муниципальных образованиях края была улучшена кадровая ситуация», — дополнил Дмитрий Махонин.
Власти Прикамья также начали выплаты студентам-медикам по 100 тыс. руб. Студенты и ординаторы получат выплаты за работу в медучреждениях региона.