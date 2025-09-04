Ричмонд
Станция «Спортивная» поставлена на кадастровый учёт в Новосибирске

Объект признан ключевым транспортным узлом рядом с «Ареной».

Источник: Комсомольская правда

Новая станция метро «Спортивная» официально поставлена на кадастровый учёт Управлением Росреестра по Новосибирской области. Соответствующие документы поступили от мэрии Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра Новосибирской области.

Площадь здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров. В составе — четыре этажа, один из которых подземный. Это первая станция на метромосту, который считается самым длинным в мире. Она оборудована береговыми платформами и станционными дверями.

«Спортивная» стала 14-й станцией новосибирского метрополитена. Её открытие особенно важно для гостей ледового дворца «Арена» и жителей близлежащих районов. По расчётам специалистов, станция сможет принимать до 62 тысяч пассажиров в сутки.