Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо, молоко, масло и сыр

Министерство сельского хозяйства и продовольствия изменило цены на мясо, молоко, масло, сыр и другие продукты питания для экспорта. Это регламентирует соответствующее постановление Минсельхозпрода (№ 77 от 2 сентября 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
В частности, скорректирован уровень предельных минимальных цен на белорусские продукты, которые поставляются по внешнеторговым договорам. В перечне — ряд товаров, в том числе речь идет об изменении экспортной стоимости свежих, охлажденных и замороженных туш и полутуш крупного рогатого скота, прочего отруба, молока и сливок, также и сгущенных (с сахаром и без), сливочного масла жирностью 72 — 80% и выше, а также отдельных видов сыров.
Постановление вступает в силу с 4 сентября.
В документе сказано, что договоры, которые были заключены до того, как постановление вступило в силу, и не прекратили свое действие, должны быть приведению в соответствие с его нормами. Исключением здесь станут случаи, когда по договорам оплата уже была произведена полностью, а товары были отгружены полностью или частично.