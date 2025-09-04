Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо, молоко, масло и сыр

В документе сказано, что договоры, которые были заключены до того, как постановление вступило в силу, и не прекратили свое действие, должны быть приведению в соответствие с его нормами. Исключением здесь станут случаи, когда по договорам оплата уже была произведена полностью, а товары были отгружены полностью или частично.