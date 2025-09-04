Требуются мозги. Чего не хватает волгоградскому региону, чтобы жить богато

72 место из 85 возможных заняла Волгоградская область в общероссийском рейтинге высокопроизводительных рабочих мест. Почему регион оказался в хвосте рейтинга?
Калмыцкий прорыв.
Высокопроизводительные рабочие места — это те, где заработная плата выше, чем в среднем по отрасли. Производительность здесь также должна быть в 1,5 раза выше средней по экономике в регионе.
В 2024 г. Волгоградская область по этому показателю занимала 69 место, то есть за год позиция несколько ухудшилась. Однако отметим, что в соседних субъектах РФ, имеющих ряд объективных преимуществ, ситуация тоже не очень: Краснодарский край в рейтинге занимает 70 место, Ростовская область — 68. Астраханская область, несмотря на заметные бюджетные вливания, и вовсе на 77. Зато с 77 места на 69 всего за год переместилась соседняя Калмыкии.
«Калмыкия уверенно развивается в первую очередь за счёт животноводства и туризма, — объясняет региональный эксперт Артём Тарасов. — За пять лет валовой региональный продукт вырос на 38%, объём промышленности — в три раза, количество субъектов малого и среднего бизнеса — более чем в два раза, а уровень бедности в регионе сократился с 23,5 до 18%. В итоге по темпу роста собственных доходов республика вошла в десятку лидеров в РФ, а в ЮФО и вовсе стала лидером».
Привлечь инвестора.
А что же в Волгоградской области?
«Ряд производств в регионе отличает устаревшая структура экономики с сырьевой и низкопередельной ориентацией, они исторически сильно завязаны на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, это химическая, пищевая промышленность, АПК, — говорит эксперт. — Традиционно это сектора с не самой высокой производительностью труда по сравнению, например, с IT или машиностроением. Сектора с высокой добавленной стоимостью — это IT, телекоммуникации, современное фармацевтическое производство, микроэлектроника, научные услуги. Всё это присутствует в регионе (правда, фармацевтическая сфера только на уровне научных разработок), но пока не в тех объёмах, чтобы можно было соперничать с лидерами экономического роста».
Ключевое слово здесь — соперничать.
«Между регионами уже не один год идёт упорная борьба за внешних инвесторов как за самое надёжное средство привлечения капитала, — объясняет Артём Тарасов. — Увы, но инвесторы (как российские, так и иностранные) часто обходят регион стороной, предпочитая более развитые и перспективные площадки: Москву, Подмосковье, Татарстан, Ленинградскую область, кластеры вроде “Иннополиса”. Всё же Волгоградская область географически заметно удалена от столицы, что порождает ощутимые проблем логистики, к тому же здесь наблюдается острый дефицит кадров. Из-за оттока молодёжи на промышленных предприятиях работает в основном старшее поколение, которому сложнее переучиваться под новые высокотехнологичные стандарты. По этой причине бизнесу здесь затруднительно реализовать амбициозные проекты».
Экономист Иван Бойко убеждён, что региону надо создавать больше прорывных стартапов.
«Да, пока регион не является центром стартап-экосистемы, нет здесь и особых экономических зон, технопарков вроде ОЭЗ “Алабуга” в Татарстане или “Лотос” в Астрахани, — отмечает он. — Даже в относительно небольшой Липецкой области, где население составляет 1,1 млн человек против почти 2,5 млн в Волгоградской области, есть своя ОЭЗ. На этом фоне регион проигрывает в борьбе за крупные проекты. Но в области есть очень сильные вузы вроде политехнического и ВолГУ и перспективная молодёжь. Давайте вспомним хотя бы компанию Stereotech, которая стала ведущей в стране по производству 5D-принтеров, основали её выходцы из волгоградского политеха. Или взять компанию из Волжского GRASS, представленную более чем в 40 странах мира. Потенциал у нас есть, но нужны люди, свежие мозги и прорывные идеи».
Мнение.
Доктор экономических наук, профессор, автор Телеграм-канала «Ваш карман & Тренды рынка» Игорь Бельских:
"Деиндустриализация Волгоградской области — процесс, идущий несколько десятилетий. Некогда прославленный промышленный регион юга России, один из ведущих в стране, сегодня находится на совершенно других позициях. Мы, пользуясь терминологией прошлого, превращаемся в аграрно-индустриальный регион. 72 место мне кажется объективной оценкой.
Что нужно делать, чтобы изменить ситуацию? Создавать новые высокотехнологичные производства, для чего необходимо тесное сотрудничество с крупнейшими передовыми корпорациями страны, привлечение капитала и создание новых, современных рабочих мест, подготовка специалистов высокого класса. Надо создавать условия для снижения налогов, предоставления льгот, проводить ответственную промышленную, экономическую политику. Чем меньше промышленных предприятий и технологичных производств, тем слабее будут позиции региона в рейтинге высокопроизводительных рабочих мест".