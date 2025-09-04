Требуются мозги. Чего не хватает волгоградскому региону, чтобы жить богато

«Да, пока регион не является центром стартап-экосистемы, нет здесь и особых экономических зон, технопарков вроде ОЭЗ “Алабуга” в Татарстане или “Лотос” в Астрахани, — отмечает он. — Даже в относительно небольшой Липецкой области, где население составляет 1,1 млн человек против почти 2,5 млн в Волгоградской области, есть своя ОЭЗ. На этом фоне регион проигрывает в борьбе за крупные проекты. Но в области есть очень сильные вузы вроде политехнического и ВолГУ и перспективная молодёжь. Давайте вспомним хотя бы компанию Stereotech, которая стала ведущей в стране по производству 5D-принтеров, основали её выходцы из волгоградского политеха. Или взять компанию из Волжского GRASS, представленную более чем в 40 странах мира. Потенциал у нас есть, но нужны люди, свежие мозги и прорывные идеи».