В Перми продают автосалон за 200 миллионов рублей

Его выставили на продажу с мебелью и оборудованием.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на площадке бесплатных интернет объявлений продается здание автосалона на улице Героев Хасана. За актив продавец просит 200 миллионов рублей.

В объявлений говорится, что в 2021 году в салоне был сделан косметический ремонт. На центральном фасаде установлен огромный монитор для показа рекламы.

— В помещении есть шоу-рум, ремонтная зона, офисные и вспомогательные помещения. Всё оборудование и мебель остаются новому владельцу, — рассказал подробности владелец объявления.

Общая площадь составляет 1300 м² с высотой потолков 6 метров. Отделка чистовая, электросеть мощностью 160 кВт с возможностью увеличения, отопление автономное.