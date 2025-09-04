В Перми на месте хлебозавода № 1 возведут жилье площадью не более 30 тыс. кв. м

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин рассказал «Ъ-Прикамье», что сейчас компания решает задачи по снятию с приобретенной земли санитарно-защитной зоны, имевшейся там, в том числе от самого хлебозавода и соседнего «Пермалко». Кроме того, для освоения участков на ул. Окулова, 73а, требуется уменьшить санитарный разрыв от железной дороги. «Мы провели большую исследовательскую работу, и сейчас находимся в стадии согласования с железной дорогой и Роспотребнадзором по уменьшению санитарного разрыва. Как только эти вопросы будут решены, компания сможет приступить к активному проектированию жилого комплекса в этой локации», — пояснил господин Занин. По его словам, предварительные наработки по развитию площадки на ул. Окулова уже представлены региональному минимуществу, но анонсировать параметры будущей застройки можно будет позже.