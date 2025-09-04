Банк: рынок сбережений вырастет на 17% к концу года

Основным драйвером остаются рублевые сбережения. По оценке банка, их портфель к концу года увеличится на 18%, почти до 63,5 трлн. Доля валютных накоплений сократится на 1,2% по сравнению с прошлым годом. ВТБ с начала года нарастил вложения клиентов до 11,2 трлн рублей, к концу года пассивы превысят 12 трлн рублей.