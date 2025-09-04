Казахстанцы стали меньше есть хлеба

В Казахстане продолжается устойчивое сокращение производства свежего хлеба. За январь-июль 2025 года выпущено 285 тысяч тонн — это на 0,8% меньше, чем за тот же период 2024 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. Тенденция продолжается уже шестой год подряд: за последние пять лет производство снизилось на 18,6%, а за десятилетие — почти на треть.

Несмотря на это, опасений по поводу нехватки хлеба нет. За первое полугодие текущего года в стране произвели 146,7 тысячи тонн пшеничного хлеба, что покрывает 99,6% спроса, включая внутреннюю реализацию и экспорт. Объём экспорта за тот же период сократился на 4,4% и составил 23,3 тонны. Импорт хоть и вырос на 7,6%, остался незначительным — 661,6 тонны, или всего 0,4% от общего объёма.

Сокращение выпуска связано не с кризисом, а с изменением потребительского поведения. Продажа хлеба на внутреннем рынке упала на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Снижается и само потребление: в прошлом году в среднем на одного казахстанца пришлось 30,56 кг хлеба, что на 2,7% меньше, чем в 2023 году. При этом из общего объёма 27,6 кг — это пшеничный хлеб из муки первого сорта.

На фоне снижения производства и спроса продолжается рост цен. За август 2025 года хлеб в стране подорожал ещё на 0,6%. Это шестой месяц подряд, когда фиксируется повышение. В целом рост цен не прекращается уже 56 месяцев. За год стоимость хлеба увеличилась на 7,4%, примерно столько же, сколько и год назад. Наибольшее удорожание зафиксировано в Алматы (на 24,4%) и Алматинской области (на 13,3%). В Костанайской и Акмолинской областях хлеб подорожал на 8,2% и 7,6% соответственно. Меньше всего цены выросли в Мангистауской области (на 0,2%) и ВКО (на 0,9%). При этом в двух регионах зафиксировано даже снижение: в ЗКО — на 2,1%, в Туркестанской области — на 1,2%.