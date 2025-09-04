На Дальнем Востоке появится единый туроператор

«Развитие туристической области идет, мы видим, какие предпринимаются шаги. Сегодня готовится к запуску новый круизный маршрут, который объединит три региона-лидера. Необходимо, чтобы люди могли обратиться к единому туроператору и приобрести все нужное. Это упростит задачу для потребителей и сделает туры более доступными», — сказал статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басинский.