На Дальнем Востоке появится единый туроператор

Из одиннадцати регионов Дальнего Востока определились три лидера в туристическом направлении: Приморье, Сахалин и Камчатка. Причем Камчатка чаще всего лидирует в соцсетях — туристы активно делятся впечатлениями от поездок.
«Развитие туристической области идет, мы видим, какие предпринимаются шаги. Сегодня готовится к запуску новый круизный маршрут, который объединит три региона-лидера. Необходимо, чтобы люди могли обратиться к единому туроператору и приобрести все нужное. Это упростит задачу для потребителей и сделает туры более доступными», — сказал статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басинский.
По данным Минвостокразвития, за прошлый год Дальний Восток посетили 6,5 миллионов человек. С появлением новых маршрутов и развитием инфраструктуры турпоток увеличится.