Не все в одну корзину: клиенты банков выбирают комплексные стратегии сбережений

С начала года количество клиентов, имеющих одновременно депозит и инвестиционный продукт в своем портфеле, выросло почти в 1,5 раза и превысило полмиллиона человек. Растущий спрос на комплексные финансовые решения говорит об укреплении тренда на более сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию. Об этом в рамках ВЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.