Названы сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре

Как сообщал Волга Ньюс представитель «Сокольих гор», объект будет работать как круглогодичный центр здоровья и отдыха, а не как аквапарк. Под эти цели и будет формироваться инфраструктура. Она будет включать в себя разнообразные виды саун и бань, термальные бассейны под открытым небом, омолаживающие и оздоровительные программы, ресторан и СПА-центр, гостиницу на 43 места. И все же в списке планируемых объектов есть и развлекательные аттракционы. Также на территории комплекса организуют прогулочную зону и летнюю террасу.