Названы сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре

Согласно документу, сейчас проводятся проектные работы. Объем инвестиций составит 0,58 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2034 год.
Строить комплекс будет ООО «Сокольи горы». Компанией владеет бизнесмен Виталий Неменов, который стал известен благодаря созданию крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики «Семь+Я» и «Волжских терм» в Новокуйбышевске.
В 2023 году компания предпринимателя выкупила у ПАО «ОДК-Кузнецов» санаторий-профилакторий «У Сокольих гор» за 55,1 млн рублей. Хотя стартовая цена была 110,2 млн рублей.
Санаторий располагается на улице 8 Марта в поселке Управленческом, неподалеку от «Вертолетки» и примерно в одном километре от Волги. «Сокольи горы» стали собственниками четырех нежилых здания общей площадью 7053,9 кв. м и сооружений, включая водогрязелечебницу. На их базе и будут создавать многопрофильный акватермальный центр здоровья и отдыха с гостиницей и парковкой.
Как сообщал Волга Ньюс представитель «Сокольих гор», объект будет работать как круглогодичный центр здоровья и отдыха, а не как аквапарк. Под эти цели и будет формироваться инфраструктура. Она будет включать в себя разнообразные виды саун и бань, термальные бассейны под открытым небом, омолаживающие и оздоровительные программы, ресторан и СПА-центр, гостиницу на 43 места. И все же в списке планируемых объектов есть и развлекательные аттракционы. Также на территории комплекса организуют прогулочную зону и летнюю террасу.
Кстати, запланировано и развитие «Волжских терм» в Новокуйбышевске. Там появятся открытые термы с аквапарком.