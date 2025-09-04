В красноярском микрорайоне Солнечный началось строительство новой дороги

4 сентября начались основные работы по строительству новой автомобильной дороги в красноярский микрорайон Солнечный. В мэрии напомнили, что сдача объекта по контракту — конец ноября 2027 года.
Трасса свяжет Солнечный с микрорайоном Солонцы-2 и Северным шоссе. Дорога на различных участках будет разнополосной: от четырех до шести. Также там появятся широкие тротуары и ливневка.
Подрядчику предстоит поставить уличную мебель, остановки, светофоры и провести благоустройство. Протяженность новой дороги: около 4,5 километра.
— Сейчас прорабатываем запуск троллейбусов в Солнечный — определяется подрядчик монтажа контактной сети через Енисейский тракт. Строящаяся магистраль нужна, чтобы перераспределить потоки транспорта, — говорит Алексей Шувалов, и. о. главы города.
Сейчас на строительной площадке рабочие расчищают территорию. Также выполняется геодезическая разбивка и подведение электричества.