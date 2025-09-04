Задолженность застройщиков в Татарстане превысила 243 млрд рублей

С начала 2025 года долги застройщиков, использующих эскроу-счета для заключения договоров о долевом строительстве, выросли на 44,3 млрд руб. (22%), а за месяц — на 4 млрд (1,7%). На данный момент действует 517 кредитных договоров. Среди всех регионов Приволжского федерального округа Татарстан является лидером по сумме долгов. Общая задолженность ПФО составляет 807,6 млрд руб.