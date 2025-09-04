Ричмонд
На острове Большой Уссурийский создадут Парк Дружбы

Соглашение подписано на ВЭФ.

Источник: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

На Восточном экономическом форуме 4 сентября подписано соглашение о строительстве Парка Дружбы на острове Большой Уссурийский. Новый объект займет 30 гектаров и войдет в мастер-план развития Хабаровской городской агломерации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Документ о сотрудничестве заключили Минвостокразвития России и правительство Хабаровского края. Подписи под соглашением поставили заместитель министра Виталий Алтабаев и первый зампред краевого правительства Сергей Абрамов.

Будущий Парк Дружбы станет одной из ключевых точек притяжения Хабаровска. Здесь появятся прогулочные дорожки, зоны отдыха и развлечений. Все объекты будут встроены в комплексное развитие территории, синхронизированное с долгосрочной стратегией агломерации.

Решение о включении острова в зону активного развития было принято летом 2024 года после рабочей поездки главы Минвостокразвития Алексея Чекункова. Тогда же началась подготовка мастер-плана совместно с деловым сообществом и институтами развития региона.

«Для Хабаровского края развитие приграничных территорий — это новые возможности для быстрого экономического роста. Особенно в сфере услуг и туризма. Парк Дружбы — флагманский проект, который станет частью мастер-плана Хабаровска», — рассказал замминистра Виталий Алтабаев.

По его словам, сейчас идут переговоры с потенциальным инвестором и прорабатываются этапы строительства. Планируется, что парк примет первых посетителей к концу 2028 года. Сергей Абрамов рассказал, что проект станет символом российско-китайского партнерства.

«Развитие Большого Уссурийского острова — это не только укрепление торговых связей, но и новая модель приграничного сотрудничества. Парк Дружбы — яркий пример такого взаимодействия», — сказал Сергей Абрамов.

В мае 2024 года, по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, была подписана Единая концепция развития острова. Одним из ее ключевых направлений определено создание туристско-рекреационных комплексов. Сейчас на острове строится новый погранпереход, что открывает перспективы международного туризма.

Парк Дружбы станет частью этих изменений и даст импульс развитию не только Хабаровской агломерации, но и всего края.

