На острове Большой Уссурийский создадут Парк Дружбы

В мае 2024 года, по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, была подписана Единая концепция развития острова. Одним из ее ключевых направлений определено создание туристско-рекреационных комплексов. Сейчас на острове строится новый погранпереход, что открывает перспективы международного туризма.