Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске запустили первый городской маркетплейс

В Омске запустили первый городской маркетплейс «Купи-купи».

Платформа начала работу, а официальная презентация состоится 9 сентября, сообщили в центре «Мой бизнес».

Главной особенностью нового сервиса стало отсутствие складов. Товары доставляются напрямую из местных магазинов, что позволяет быстрее выполнять срочные заказы. Инициатор проекта — омский предприниматель Дмитрий Коган, совладелец «Комбината пористых материалов», торгового комплекса «Пять звёзд» и ТЦ «Терминал».

По словам экспертов, такая модель экономит продавцам средства на упаковку, хранение и логистику. Комиссия для участников платформы составит 5−10%, что ниже, чем на крупных федеральных маркетплейсах. На запуск проекта инвестировали 100 млн рублей.

Офис маркетплейса «Купи-купи» находится в Омске, в торговом центре «Терминал».