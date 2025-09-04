В Омске запустили первый городской маркетплейс

Платформа начала работу, а официальная презентация состоится 9 сентября, сообщили в центре «Мой бизнес».
Главной особенностью нового сервиса стало отсутствие складов. Товары доставляются напрямую из местных магазинов, что позволяет быстрее выполнять срочные заказы. Инициатор проекта — омский предприниматель Дмитрий Коган, совладелец «Комбината пористых материалов», торгового комплекса «Пять звёзд» и ТЦ «Терминал».
По словам экспертов, такая модель экономит продавцам средства на упаковку, хранение и логистику. Комиссия для участников платформы составит 5−10%, что ниже, чем на крупных федеральных маркетплейсах. На запуск проекта инвестировали 100 млн рублей.
Офис маркетплейса «Купи-купи» находится в Омске, в торговом центре «Терминал».