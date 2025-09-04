Ричмонд
Путин призвал профинансировать гидроэнергетику на Дальнем Востоке

Путин: нужны источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.

«Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических проектов и предусмотреть источники их финансирования, причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась», — сказал Путин во время совещания.