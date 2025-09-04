Путин призвал профинансировать гидроэнергетику на Дальнем Востоке

«Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических проектов и предусмотреть источники их финансирования, причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась», — сказал Путин во время совещания.