На месте бывшего стадиона РТИ в Екатеринбурге построят жилые высотки

Компания «Унистрой» объявила о запуске строительства жилых высоток на месте заброшенного футбольного поля и бывшего стадиона РТИ в Екатеринбурге.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, новый жилой комплекс построят между улицей 8 Марта, Рижским переулком и Объездной дорогой в Чкаловском районе.

Проект займет участок площадью 5,2 га, не затрагивая заводской парк. На площадке стадиона хотят построить четыре дома переменной этажности — от 8 до 31 этажа. В составе комплекса предусмотрены многофункциональная спортивная школа, скейт-парк и детский сад на 275 мест. Вдоль жилого комплекса будут обустроены дорожки для бега.

Напомним, компания «Практика» также планирует начать возводить ЖК на Вторчермете в границах улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков в рамках комплексного развития территории (КРТ).