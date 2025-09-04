Ричмонд
В Воронеже расселили еще 8 ветхих домов

На очереди в этом году — еще шесть.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжается расселение ветхих домов. На днях еще две семьи получили ключи от новых квартир на улице Острогожской, 156/3, куда переехали из аварийного дома на ул. Чебышева, 1а.

Программа расселения ветхого жилфонда реализуется в Воронеже на протяжении трех лет. С начала 2023 года новоселье справили 214 семей. А всего запланировано расселение 269.

В этом году на реализацию программы направили 174,5 млн рублей из областного бюджета и 96,7 млн рублей — из городского. По планам мэрии, жилищные условия смогут улучшить еще 55 семей.

К этому моменту расселили восемь домов по адресам: ул. Никитинская, 3а; ул. Хабаровская, 11; ул. Ратная, 1, 2, 3; ул. Загородная, 61; пер. Путевой, 1; пер. Богдана Хмельницкого, 7.

На очереди — расселение еще шести домов по улицам: Пушкарская, 42; Студенческая, 35; Большая Манежная, 10а и 10б; Еремеева, 23; Чебышева, 1а; Бахметьева, 8а.

Новое жилье воронежцам предоставят в домах на улицах Острогожской, Теплоэнергетиков и Федора Тютчева.