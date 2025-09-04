Ричмонд
В Перми к новой инфекционной больнице 5 сентября запустят маршрут № 59к

Власти Перми улучшат транспортную доступность нового медучреждения города.

Источник: Департамент транспорта администрации города Перми

Власти Перми провели первый этап улучшения транспортной доступности новой инфекционной больницы. К медучреждению с 5 сентября начнет курсировать автобусный маршрут № 59к в дополнение к уже существующему маршруту № 9 «М/р Хмели — м/р Нагорный — Субботино».

Новый маршрут будет курсировать по временной схеме с разворотом на ближайшей двухуровневой развязке. В будущем на ул. Ягодной появится новая конечная остановка и разворотная площадка. Остановка у больницы временно организована только в направлении из центра города.

«После этого появится возможность продлить маршрут № 59 “М/р Юбилейный — м/р Нагорный” до новой больницы всеми рейсами», — дополнили информацию в городском департаменте транспорта.

Новую краевую инфекционную больницу в Перми на ул. Леонова, 84 открыли 7 августа 2024 года в ходе видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина. Ее строительство завершили в конце 2023 года, на следующий год поставили оборудования и провели лицензирование.

В центре Перми 6 и 7 сентября изменят схему движения автобусов и трамваев. Корректировки в движении транспорта введут для проведения Пермского марафона.