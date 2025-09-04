На двух омских перекрёстках запустили новые светофоры

В Омске завершается приёмка новых светофорных объектов. Проверка проходит на перекрёстках Краснознамённая — Донецкая и Новокирпичная у «Мини-рынка».
По программе «Безопасность дорожного движения» здесь установили светофоры, дорожные знаки, нанесли разметку и благоустроили территорию. Работы выполняло ООО «Экоми», стоимость объектов превысила 7 млн рублей.
Одновременно в городе продолжается монтаж светофоров на других участках и установка камер автоматической фиксации нарушений.
«Новые светофоры помогут снизить аварийность, а их работу будут контролировать для оптимизации движения», — сообщили в дептрансе.