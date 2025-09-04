На ВЭФ-2025 обсудили нехватку энергии и газа в Хабаровском крае

На Восточном экономическом форуме в рамках панельной сессии «Электроэнергия для развития Дальнего Востока» губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обозначил ключевые вызовы в энергетике и газификации региона.
По словам главы края, несмотря на рост инвестиций, именно инфраструктура остаётся главным ограничением для новых проектов.
«Крупные проекты, такие как Малмыжский ГОК, Восточный полигон БАМа, Большой Уссурийский, Мильканский железнорудный ГОК и другие требуют новых мощностей», — отметил он.
Губернатор подчеркнул, что решения должны быть комплексными. Речь идёт о финансировании строительства двух энергоблоков на Хабаровской ТЭЦ-3, ускорении возведения Ниманской ГЭС и отражении предложений региона в обновлённой Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2026−2031 годы.
Отдельное внимание Демешин уделил вопросам газификации.
«Сейчас закрываются текущие потребности в природном газе, но не учитывается растущее потребление. Это тормозит новые инвестиционные и социальные проекты», — подчеркнул губернатор.
Он отметил необходимость определить объёмы газа по строящемуся газопроводу «Белогорск—Хабаровск» и ускорить запуск Южно-Киринского месторождения в рамках проекта «Сахалин-3».