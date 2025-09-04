На ВЭФ-2025 обсудили нехватку энергии и газа в Хабаровском крае

Губернатор подчеркнул, что решения должны быть комплексными. Речь идёт о финансировании строительства двух энергоблоков на Хабаровской ТЭЦ-3, ускорении возведения Ниманской ГЭС и отражении предложений региона в обновлённой Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2026−2031 годы.