В Самарской области хотят построить туристический комплекс с яхт-клубом

Многофункциональный туристический комплекс с яхт-клубом хотят построить в Ширяево. Информация об этом содержится в Перечне стратегических инвестиционных проектов Самарской области. Комплекс будет работать круглый год, а на его реализацию понадобится 157 миллионов рублей. Там создадут 67 рабочих мест.