В Самарской области хотят построить туристический комплекс с яхт-клубом

Самарцы смогут плавать на яхтах в Ширяево.

Источник: Комсомольская правда

Многофункциональный туристический комплекс с яхт-клубом хотят построить в Ширяево. Информация об этом содержится в Перечне стратегических инвестиционных проектов Самарской области. Комплекс будет работать круглый год, а на его реализацию понадобится 157 миллионов рублей. Там создадут 67 рабочих мест.

— Срок реализации проекта — до 2036 года, — говорится в документе.

Для комплекса в Ширяево уже разработали сметную документацию, сейчас она проходит экспертизу.

А в Самаре до 2034 года хотят построить новый акватермальный комплекс до 2034 года.