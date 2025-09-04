В Самарской области хотят построить туристический комплекс с яхт-клубом

Многофункциональный туристический комплекс с яхт-клубом хотят построить в Ширяево. Информация об этом содержится в Перечне стратегических инвестиционных проектов Самарской области. Комплекс будет работать круглый год, а на его реализацию понадобится 157 миллионов рублей. Там создадут 67 рабочих мест.
— Срок реализации проекта — до 2036 года, — говорится в документе.
Для комплекса в Ширяево уже разработали сметную документацию, сейчас она проходит экспертизу.
А в Самаре до 2034 года хотят построить новый акватермальный комплекс до 2034 года.