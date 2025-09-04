Ричмонд
Кропоткин: В регионе рекордно увеличились посевные площади

Размер картофельных полей вырос на 1 тыс. га.

В регионе продолжается уборочная кампания. О её предварительных итогах «Клопс» рассказал глава регионального парламента Андрей Кропоткин.

Несмотря на погодные качели, с которыми аграрии сталкиваются в этом году, в целом уборочные работы ведутся организованно.

«Посевная площадь в регионе в этом году увеличилась на 14,7 тысячи гектаров — 104% к уровню 2024 года. Это наибольший прирост за последние пять лет. Рост посевной площади произошёл по всем группам полевых культур, по социально значимой культуре — картофелю — она увеличилась на тысячу гектаров», — поделился Кропоткин.

Решением губернатора на поддержку овощеводства были выделены дополнительные средства из областного бюджета. Это мотивировало хозяйства на плодотворную работу.

«Впервые за последние годы куплены три овощеуборочных комбайна, а также более 20 единиц специализированной техники», — добавил спикер регионального парламента.

Из-за весенних заморозков урожай калининградских яблок сократился вдвое.