Кропоткин: В регионе рекордно увеличились посевные площади

«Посевная площадь в регионе в этом году увеличилась на 14,7 тысячи гектаров — 104% к уровню 2024 года. Это наибольший прирост за последние пять лет. Рост посевной площади произошёл по всем группам полевых культур, по социально значимой культуре — картофелю — она увеличилась на тысячу гектаров», — поделился Кропоткин.