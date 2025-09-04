Минский международный форум экономического сотрудничества пройдет в столице 12 сентября

Форум пройдет уже в четвертый раз и будет приурочен к празднованию Дня города. Традиционно он соберет ведущих представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества Беларуси и зарубежных стран. Тема — «Мост сотрудничества: от высоких технологий и медицины до туристического потенциала».