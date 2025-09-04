4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный форум экономического сотрудничества пройдет в столице 12 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Форум пройдет уже в четвертый раз и будет приурочен к празднованию Дня города. Традиционно он соберет ведущих представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества Беларуси и зарубежных стран. Тема — «Мост сотрудничества: от высоких технологий и медицины до туристического потенциала».
Программа форума предусматривает пленарную часть и работу трех секций: «Региональное и международное сотрудничество с Минском: новые стратегии и синергия», «Инвестиции, инновации, технологии: драйверы роста в эпоху трансформаций», «Практика бизнеса и экспорт: реальные кейсы и инструменты для выхода на рынки».
Свое участие уже подтвердили партнеры из 19 стран и 13 регионов России. -0-