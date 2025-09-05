Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара на 5 сентября перед выходными

Национальным банком скорректированы курсы валют на 5 сентября, пятницу. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля увеличились перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 5 сентября, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9994 белорусского рубля, 1 евро — 3,4921 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6959 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 4 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля потяжелее в валютной корзине. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0119 белрубля, курс евро стал выше на 0,0100 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0004 белрубля.
