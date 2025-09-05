Первое в России подземное нефтехранилище построено на севере Красноярского края

Строят такие резервуары давно — с XIX века, технологии возведения и эксплуатации резервуарных парков надежно отработаны. Давно известны и их недостатки — они недешевы в постройке и достаточно уязвимы к внешнему воздействию.
А на Крайнем Севере нашей страны на первый план выходит другой недостаток резервуаров: на вечной мерзлоте сложно обеспечить надежность фундамента наземного нефтехранилища. К сожалению, примеров, когда нефть из текущих «баков» загрязняла арктическую тундру, хватает. Все это делает крайне привлекательным другой способ временного хранения черного золота — подземный.
Подземные резервуары нужны для оперативного, а не стратегического хранения.
Первое в нашей стране подземное нефтехранилище построено на севере Красноярского края, на полуострове Таймыр. Технически сложный проект «Восток Ойл» реализовывался «Роснефтью» не один год. Предназначено оно для оперативного, а не стратегического хранения нефти и призвано обеспечить бесперебойную добычу на месторождениях Арктической зоны, в частности на Иркинском, Пайяхском и Песчаном участках.
Вот как объясняет необходимость подземного нефтехранилища на Таймыре отраслевой эксперт, начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева: «Никогда в Российской Федерации не было нефтехранилищ. Всегда нефть в трубу поставлялась. С учетом последних событий и с учетом отсутствия инфраструктуры в арктической зоне в ряде регионов понадобилось создать нефтехранилище. Соответственно, нефть будет размещаться в этих нефтехранилищах, чтобы не сжигать ее в период опытно-промышленных работ».
Действительно наши стратегические хранилища нефти — это сами месторождения. А вот небольшие по объему оперативные кладовые, где черное золото могло бы сохраняться, например на этапе ввода месторождения в эксплуатацию, пока еще не готова трубопроводная инфраструктура или в период ремонта перекачивающего оборудования — нужны и крайне полезны.
Хотя бы с точки зрения экологической безопасности, ведь зачастую извлеченную из недр нефть в вышеперечисленных случаях приходилось просто сжигать. Наличие подземных хранилищ рядом с месторождениями позволяет сберегать ценный ресурс.
Сама же идея создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась еще в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к резкому снижению спроса и падению цен на нефть.
Кстати.
Эксперты Российского газового общества заявляли, что оптимальный объем резерва — 10 — 20 процентов от годовой добычи, то есть до 100 миллионов тонн из расчета на 2019 год. По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10−12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений, — можно уложиться в срок 3−5 лет.