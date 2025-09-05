Первое в России подземное нефтехранилище построено на севере Красноярского края

Вот как объясняет необходимость подземного нефтехранилища на Таймыре отраслевой эксперт, начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева: «Никогда в Российской Федерации не было нефтехранилищ. Всегда нефть в трубу поставлялась. С учетом последних событий и с учетом отсутствия инфраструктуры в арктической зоне в ряде регионов понадобилось создать нефтехранилище. Соответственно, нефть будет размещаться в этих нефтехранилищах, чтобы не сжигать ее в период опытно-промышленных работ».