Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправится в Пекин

Новый терминал, площадью 20,5 тыс. кв. м. и пропускной способностью 600 пассажиров в час, вошел в единый аэровокзальный комплекс и интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, введенным в эксплуатацию в сентябре 2019 года.