Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправится в Пекин

Обслуживание первых рейсов в новом терминале международных воздушных линий начнется 7 сентября 2025 года с регистрации пассажиров совместного рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аврора» по направлению Хабаровск — Пекин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Хабаровский аэропорт».
Ранее, 4 сентября, в ходе юбилейного, X Восточного экономического форума (16+) во Владивостоке, генеральный директор АО «Международный авиатерминал Хабаровск» Юрий Кондратчик доложил Владимиру Путину по видеосвязи о готовности к вводу в эксплуатацию нового пассажирского терминала международных воздушных линий аэропорта Хабаровск.
Новый терминал, площадью 20,5 тыс. кв. м. и пропускной способностью 600 пассажиров в час, вошел в единый аэровокзальный комплекс и интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, введенным в эксплуатацию в сентябре 2019 года.
С запуском международного терминала объединенный аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск стал крупнейшим на Дальнем Востоке. Его площадь превышает 48 тысяч кв. м, пропускная способность — 1,8 тысячи пассажиров в час.