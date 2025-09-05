Хабаровский край планирует заключить на ВЭФ соглашений на 800 миллиардов рублей

Хабаровский край намерен подписать соглашения на общую сумму 800 миллиардов рублей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Демешин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Губернатор подчеркнул, что, несмотря на амбициозные планы, ключевой задачей остается практическое улучшение качества жизни жителей края. По его словам, самое главное — чтобы люди видели практическое выражение изменения качества жизни. Если комфортно работает человек в хороших условиях, то он должен и качественно жить.
С 2015 года на полях форума было заключено более 100 соглашений на сумму свыше трех триллионов рублей в таких сферах, как инфраструктура, энергетика, горнодобывающая промышленность и логистика. Среди ключевых проектов — Малмыжский ГОК, Амурский гидрометаллургический комбинат, Тихоокеанская железная дорога и порт «Эльга».
За последний год объем инвестиций в экономику региона вырос на 30%, достигнув 625 миллиардов рублей. Юбилейный ВЭФ подтвердит статус Хабаровского края как центра устойчивого развития макрорегиона.