Хабаровский край планирует заключить на ВЭФ соглашений на 800 миллиардов рублей

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на амбициозные планы, ключевой задачей остается практическое улучшение качества жизни жителей края. По его словам, самое главное — чтобы люди видели практическое выражение изменения качества жизни. Если комфортно работает человек в хороших условиях, то он должен и качественно жить.