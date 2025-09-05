Хуснуллин одобрил выделение миллиардов на проект «Омск-Федоровка»

«Новый аэропорт для омичей — это более высокий уровень комфорта, повышенная безопасность и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для города это послужит стимулом для дальнейшего развития, расширения возможностей градостроительства и формирования современной городской среды. Новый аэропорт и прилегающая инфраструктура обеспечат работой около 1,4 тысячи человек и станут важным логистическим узлом для региона», — подчеркнул Хоценко.