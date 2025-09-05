Хуснуллин одобрил выделение миллиардов на проект «Омск-Федоровка»

Под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, правительственная комиссия утвердила выделение 6,8 млрд рублей на два значимых проекта для Омской области. Данное финансирование представляет собой инфраструктурный бюджетный кредит, запрос на который был направлен властями к президенту Владимиру Путину.
Ожидается, что средства, которые поступят в текущем году, будут направлены на возведение нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка» и развитие особой экономической зоны «Авангард» в Омске.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что строительство нового аэропорта поспособствует созданию дополнительных рабочих мест.
«Новый аэропорт для омичей — это более высокий уровень комфорта, повышенная безопасность и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для города это послужит стимулом для дальнейшего развития, расширения возможностей градостроительства и формирования современной городской среды. Новый аэропорт и прилегающая инфраструктура обеспечат работой около 1,4 тысячи человек и станут важным логистическим узлом для региона», — подчеркнул Хоценко.
Ранее мы писали, что для возведения нового аэропорта Омск-Фёдоровка предстоит произвести вырубку лесных насаждений. В частности, под застройку будет отведено 11,12 гектаров лесного массива, расположенного в пределах Любинского лесничества, и 0,42 гектара, входящего в состав Омского лесничества.