В Красноярске ввели в эксплуатацию долгострой на Белинского

Как рассказывают в мэрии, прежнему собственнику несколько раз продляли разрешение на строительство и договор аренды, но дело не слишком двигалось. В 2019 мэрия подала в суд, чтобы изъять долгострой и выставить его на продажу. Суд встал на сторону города, и уже в 2021 году здание передали другому застройщику.