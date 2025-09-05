Ричмонд
В Красноярске ввели в эксплуатацию долгострой на Белинского

Здание в центре города достроили спустя 18 лет.

Источник: соцсети

Департамент строительства и архитектуры администрации Красноярска сообщил о введении в эксплуатацию здания на Белинского. Его не могли достроить с 2007 года.

Как рассказывают в мэрии, прежнему собственнику несколько раз продляли разрешение на строительство и договор аренды, но дело не слишком двигалось. В 2019 мэрия подала в суд, чтобы изъять долгострой и выставить его на продажу. Суд встал на сторону города, и уже в 2021 году здание передали другому застройщику.

Проект трехэтажного здания с дополнительным подземным этажом создала творческая мастерская архитектора Юрия Суздалева. Из-за сложного рельефа пришлось вводить нестандартные архитектурные решения. Площадь здания — 2,8 тысячи квадратных метров. Территорию вокруг постройки также облагородили.

Пока неизвестно, что будет в этом здании — переговоры с арендатором только ведутся.