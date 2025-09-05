Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Братский алюминиевый завод выиграл спор с Росприроднадзором на 275 миллионов рублей

10 апреля 2025 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение по делу № А19−829/2025, отказав Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории в иске к ПАО «Русал Братский алюминиевый завод». Управление требовало взыскать с предприятия задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 275 041 112 рублей 60 копеек за период с 2021 по 2023 годы. Суд пришел к выводу, что требования истца не обоснованы.

Спор возник из-за разногласий в расчете платы за выбросы загрязняющих веществ, таких как газообразные фториды и бензапирен, которые завод осуществлял в атмосферу городов Братска и Шелехова. Росприроднадзор настаивал на применении повышающего коэффициента 25 ко всему объему выбросов, ссылаясь на отсутствие нормативов допустимых выбросов в ряде разделов комплексного экологического разрешения (КЭР). По расчетам ведомства, доначисления составили: за 2021 год — 93,3 млн рублей, за 2022 год — 98,4 млн рублей, за 2023 год — 83,4 млн рублей.

Однако ПАО «Русал Братский алюминиевый завод» оспорило такой подход, указав на необходимость разделения выбросов на нормативные и временно разрешенные с применением соответствующих коэффициентов (1 и 25). Завод ссылался на данные программы повышения экологической эффективности, где указаны нормативы допустимых выбросов, которые, по мнению ответчика, должны учитываться при расчете платы. Суд согласился с позицией предприятия, отметив, что применение повышающего коэффициента ко всем выбросам противоречит компенсационному характеру платы и не стимулирует снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Важным аргументом стало то, что выбросы завода за спорный период находились в пределах временно разрешенных значений, а предприятие добросовестно выполняло программу повышения экологической эффективности. Суд подчеркнул, что несоответствия в КЭР (наличие прочерков в таблицах нормативов) не должны приводить к двойной финансовой нагрузке на завод — как в виде платы с повышенным коэффициентом, так и в виде затрат на природоохранные мероприятия.

Решение суда подтверждает, что пробелы в КЭР могут быть устранены за счет данных из программ повышения экологической эффективности. Истец не смог доказать превышение нормативов допустимых выбросов, установленных в рамках этих программ. Таким образом, требование Росприроднадзора о взыскании задолженности было отклонено.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.