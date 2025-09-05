Братский алюминиевый завод выиграл спор с Росприроднадзором на 275 миллионов рублей

Спор возник из-за разногласий в расчете платы за выбросы загрязняющих веществ, таких как газообразные фториды и бензапирен, которые завод осуществлял в атмосферу городов Братска и Шелехова. Росприроднадзор настаивал на применении повышающего коэффициента 25 ко всему объему выбросов, ссылаясь на отсутствие нормативов допустимых выбросов в ряде разделов комплексного экологического разрешения (КЭР). По расчетам ведомства, доначисления составили: за 2021 год — 93,3 млн рублей, за 2022 год — 98,4 млн рублей, за 2023 год — 83,4 млн рублей.
Однако ПАО «Русал Братский алюминиевый завод» оспорило такой подход, указав на необходимость разделения выбросов на нормативные и временно разрешенные с применением соответствующих коэффициентов (1 и 25). Завод ссылался на данные программы повышения экологической эффективности, где указаны нормативы допустимых выбросов, которые, по мнению ответчика, должны учитываться при расчете платы. Суд согласился с позицией предприятия, отметив, что применение повышающего коэффициента ко всем выбросам противоречит компенсационному характеру платы и не стимулирует снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Важным аргументом стало то, что выбросы завода за спорный период находились в пределах временно разрешенных значений, а предприятие добросовестно выполняло программу повышения экологической эффективности. Суд подчеркнул, что несоответствия в КЭР (наличие прочерков в таблицах нормативов) не должны приводить к двойной финансовой нагрузке на завод — как в виде платы с повышенным коэффициентом, так и в виде затрат на природоохранные мероприятия.
Решение суда подтверждает, что пробелы в КЭР могут быть устранены за счет данных из программ повышения экологической эффективности. Истец не смог доказать превышение нормативов допустимых выбросов, установленных в рамках этих программ. Таким образом, требование Росприроднадзора о взыскании задолженности было отклонено.
Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.