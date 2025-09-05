Братский алюминиевый завод выиграл спор с Росприроднадзором на 275 миллионов рублей

10 апреля 2025 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение по делу № А19−829/2025, отказав Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории в иске к ПАО «Русал Братский алюминиевый завод». Управление требовало взыскать с предприятия задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 275 041 112 рублей 60 копеек за период с 2021 по 2023 годы. Суд пришел к выводу, что требования истца не обоснованы.