В Пермском округе этим летом убрали несанкционированные свалки в трех округах

Летом 2025 года в Пермском муниципальном округе провели работы по очистке территорий от несанкционированных свалок. Свалки были ликвидированы в поселке Октябрьский, селе Курашим и деревне Скобелевка.
В рамках заключенных контрактов с территорий вывезли 1690 тонн мусора. Все отходы доставлены на специализированный полигон. На очищенных участках установлены аншлаги с предупреждением о запрете выбрасывать мусор в неустановленных местах.
Начальник управления благоустройства Эльнар Хузягулов призвал жителей округа не допускать повторного образования свалок и выбрасывать отходы только на контейнерные площадки.
Нарушение правил обращения с отходами может привести к административной ответственности. Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за это предусмотрены штрафы.