Краснов: даже идеологи санкций признают, что экономика России выстояла

Генпрокурор РФ выступил в рамках специальной сессии, проведённой на Восточном экономическом форуме.

Источник: Аргументы и факты

Российская экономика выстояла в условиях западных санкций, что признают даже идеологи ограничений, введённых против РФ, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Он выступил на сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса», которую провело его ведомство на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Сегодня даже идеологи антироссийских санкций признают, что любые ограничительные меры имеют обоюдоострый характер, и они не сработали так, как им хотелось бы. Наша экономика выстояла и открыла новые возможности для своего развития», — сказал Краснов.

По его словам, это заметно во Владивостоке, который обладает преимуществами, стимулирующими интенсивный экономический рост. Он уточнил, что речь идёт о соседстве с мировыми финансовыми центрами, наличии развитой портовой инфраструктуры и формировании привлекательных туристических активов.

Генпрокурор также подчеркнул, что ежегодно на ВЭФ возрастает интерес к специальной сессии его ведомства. Краснов выразил мнение, что это свидетельствует об актуальности встреч и существовании запроса на поиск новых решений.

Напомним, в начале августа газета The Washington Post написала, что попытки западных стран ослабить российскую экономику с помощью санкций не достигли ожидаемого эффекта и вызвали разочарование. В статье уточнялось, что Россия смогла выстроить альтернативные торговые маршруты и нашла новых покупателей для сырья, попавшего под ограничения.

