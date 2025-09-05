Остапкович: Zara регистрацией товарного знака напоминает о себе россиянам

«Регистрация товарного знака в Роспатенте не говорит о возвращении бренда на российский рынок, хотя он привлекателен для брендов Zara и Uniqlo. Регистрация товарного знака — общепринятая практика. Таким образом они как бы сохраняют за собой место, сообщают, что окончательно не ушли с рынка. Это скорее психологический момент, попытка напомнить россиянам, что такие бренды еще существуют», — отметил специалист.