Остапкович: Zara регистрацией товарного знака напоминает о себе россиянам

Zara и Uniqlo подали заявки на регистрацию товарных знаков в России.

Источник: Аргументы и факты

Испанский бренд Zara и японский Uniqlo подали заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, чтобы лишний раз напомнить о себе, в ближайшее время они вряд ли вернутся в Россию, сообщил aif.ru экономист, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Напомним, бренд Zara, входящий в испанскую Inditex Group, подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент 29 августа. За несколько дней до этого аналогичную заявку на регистрацию Uniqlo в ведомство подала компания Fast Retailing Co.

«Регистрация товарного знака в Роспатенте не говорит о возвращении бренда на российский рынок, хотя он привлекателен для брендов Zara и Uniqlo. Регистрация товарного знака — общепринятая практика. Таким образом они как бы сохраняют за собой место, сообщают, что окончательно не ушли с рынка. Это скорее психологический момент, попытка напомнить россиянам, что такие бренды еще существуют», — отметил специалист.

Остапкович подчеркнул, что причины ухода названных брендов из России не экономические, а политические. Компании расположены на территориях недружественных России стран, поэтому им не рекомендовали оставаться в РФ.

Ранее Остапкович ответил, когда бренды Zara и Uniqlo вернутся в Россию.