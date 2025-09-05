США впервые с 1992 года закупили в России куриные яйца

Соединенные Штаты Америки в июле текущего года впервые в современной истории осуществили закупку яиц домашних кур из России. Соответствующая информация следует из анализа данных американской статистической службы, проведенного РИА Новости.
Решение о расширении импорта было принято США на фоне резкого роста цен на яйца, вызванного эпидемией птичьего гриппа в начале года. Хотя цены на яйца снижаются на протяжении нескольких месяцев, согласно данным на июль, они все еще оставались на 16,4% выше показателей годичной давности.
В поисках новых рынков для стабилизации цен Штаты в июле начали импорт яиц из России. Согласно официальной американской статистике, объем июльских поставок свежих куриных яиц из России составил 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года.
Примечательно, что помимо России, США в июле также начали импорт птичьих яиц из Саудовской Аравии на сумму 518 тысяч долларов. Общий объем импорта куриных яиц в США в июле составил 16,5 миллиона долларов.
Ранее KP.RU сообщил, что в России упали цены на яйца и еще на некоторые продукты. Только россиянам не стоит обольщаться, это сезонное явление. Скорее всего, с приходом похолодания яйца снова вырастут в цене. Но дефицита этого продукта не ожидается.