В Минэнерго заявили, что выбросы на Ново-Ангренской ТЭС не превышают нормы

Ведомство также произвело расчет компенсации за негативное воздействие на окружающую среду и дало предписание по устранению выявленных недостатков.
На ситуацию отреагировало Министерство энергетики, подчеркнув, что в первом полугодии 2025 года фактические выбросы загрязняющих веществ на станции не превышали установленных нормативов.
«На станции был проведён капитальный и текущий ремонт электрофильтров, благодаря чему их эффективность удалось повысить с 84% до 96%», — сообщили в Минэнерго.
В настоящее время на ТЭС реализуется план мероприятий по повышению эффективности очистки загрязняющих веществ до 2028 года. На следующем этапе планируется ремонт котельных установок и установка на них современных электрофильтров, что, как ожидается, позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Однако возникает вполне логичный вопрос: если на станции действительно всё в порядке и выбросы не превышают нормы, то за что же была выписана компенсация? Этот момент в разъяснениях ведомств остался без ответа.