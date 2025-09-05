Ричмонд
В Минэнерго заявили, что выбросы на Ново-Ангренской ТЭС не превышают нормы

Vaib.uz (Узбекистан. 4 сентября). История с выбросами на Ново-Ангренской ТЭС получила новое развитие. На днях управление экологии Ташкентской области провело очередную проверку станции и пришло к выводу, что эффективность работы существующих пыле-газоочистных установок по очистке загрязняющих веществ «недостаточная».

Ведомство также произвело расчет компенсации за негативное воздействие на окружающую среду и дало предписание по устранению выявленных недостатков.

На ситуацию отреагировало Министерство энергетики, подчеркнув, что в первом полугодии 2025 года фактические выбросы загрязняющих веществ на станции не превышали установленных нормативов.

«На станции был проведён капитальный и текущий ремонт электрофильтров, благодаря чему их эффективность удалось повысить с 84% до 96%», — сообщили в Минэнерго.

В настоящее время на ТЭС реализуется план мероприятий по повышению эффективности очистки загрязняющих веществ до 2028 года. На следующем этапе планируется ремонт котельных установок и установка на них современных электрофильтров, что, как ожидается, позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Однако возникает вполне логичный вопрос: если на станции действительно всё в порядке и выбросы не превышают нормы, то за что же была выписана компенсация? Этот момент в разъяснениях ведомств остался без ответа.