Мэрия Иркутска продает право на застройку Куйбышевского района за 23,8 млн

Администрация Иркутска объявила конкурс на право комплексного развития жилой территории площадью 126,5 тысячи кв. метров на территории Куйбышевского района в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад и Напольная. Торги проходят с 4 по 29 сентября 2025 года, цель — привлечение инвестора для строительства жилья, социальной и инженерной инфраструктуры, а также расселения около двух тысяч жителей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГИС Торги.
Начальная стоимость права на заключение договора составляет 23,8 млн рублей, при этом минимальный объем инвестиций в КРТ должен достигать 27,6 млрд рублей. Согласно условиям конкурса, застройщик обязан снести 73 многоквартирных дома и ряд иных капитальных объектов, включая гаражи, склады и магазины, с последующим предоставлением нового или приобретенного жилья для собственников.
Договор о комплексном развитии территории действует до 31 декабря 2033 года. В рамках подготовки документации застройщик должен предусмотреть участок не менее 30 тыс. кв. м под школу на 1275 мест, который передается в муниципальную собственность.
Инвестор также обязуется построить и безвозмездно передать администрации объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также иные капитальные объекты, необходимые для реализации проекта.
Ранее агентством сообщалось, что в сентябре в Иркутске планируют провести первые торги по заключению договора комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Баррикад, Напольная, Зимняя, Тулунская, Сарафановская и Слюдянская. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов, подписав постановление о реализации проекта.