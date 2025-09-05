Мэрия Иркутска продает право на застройку Куйбышевского района за 23,8 млн

Администрация Иркутска объявила конкурс на право комплексного развития жилой территории площадью 126,5 тысячи кв. метров на территории Куйбышевского района в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад и Напольная. Торги проходят с 4 по 29 сентября 2025 года, цель — привлечение инвестора для строительства жилья, социальной и инженерной инфраструктуры, а также расселения около двух тысяч жителей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГИС Торги.