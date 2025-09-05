Ричмонд
«Уходит эпоха»: в Омске начали разрушать аэропорт, строившийся еще при Манякине

Монументальные здания воздушной гавани «Омск-Федоровка» начали разрушать до основания.

Источник: Комсомольская правда

О полном разрушении инфраструктуры аэропорта «Омск-Федоровка», строительство которого началось еще при первом секретаре Омского областного комитета КПСС Сергее Манякине, сообщала сегодня пресс-служба пресс-служба губернатора Омской области.

«Начался демонтаж устаревших строений аэропорта “Омск-Федоровка”, построенных в 80-х годах прошлого века еще при первом секретаре Омского областного комитета КПСС Сергее Иосифовиче Манякине», — цитирует ведомство слова главы региона.

Также пресс-служба сообщила о подготовке площадки под строительство нового аэропортового комплекса, который, если будет когда-нибудь построен, станет комфортным и безопасным для омичей.