На ВЭФ объявили о старте проектирования «президентского» мегакурорта в Приморье

Об этом «Российской газете» сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.
Напомним, что по поручению президента к 2035 году в России построят десять современных круглогодичных курортов, из них четыре на Дальнем Востоке — три на Байкале и один в Приморском крае.
В Приморье круглогодичный морской курорт будет построен в Хасанском округе, на берегу бухты Алеут, недалеко от поселка Зарубино. По предварительным данным, его общая площадь курорта около 150 гектаров, а протяженность пляжной линии — 1,5 километра. На территории построят семь гостиничных комплексов разной звездности на 3800 номеров.
Туристическая инфраструктура будет включать рестораны, рыбный рынок, банные и термальные комплексы, аквапарк с подогреваемыми бассейнами, парк развлечений, многофункциональную арену, медицинский центр, школу водных видов спорта. Главной туристической точкой притяжения станет песочный пляж длиной 1,5 километра и шириной от 50 до 150 метров.
Строительство запланировано в три этапа до 2031 года: 2025−2027 годы — 750 номеров, 2027−2029 годы — 1460 номеров, 2029−2031 годы — 1590 номеров.
По словам Натальи Набойченко, на сегодняшний день решены вопросы правового характера по участкам земли и достигнуты договоренности об обеспечении будущего курорта водой и электроэнергией. Кроме того, проработаны вопросы логистики и проведены геологические работы на местности. Сейчас начались работы по проектированию объектов.