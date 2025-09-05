Названа полная стоимость автокредита для жителей Челябинской области

Исследование было проведено специалистами Национального бюро кредитных историй, которые составили рейтинг по этому вопросу из тридцати регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Челябинская область заняла в нем 13 место. Полная стоимость кредита (а в этом показателе учитывается совокупность всех расходов заёмщика, связанных с получением и обслуживанием кредита) в южноуральском регионе в июле 2025 года составила 19,4%. В сравнении с предыдущим месяцем показатель ушел вниз на 2,3 процентных пункта.