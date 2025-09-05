Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа полная стоимость автокредита для жителей Челябинской области

Аналитики изучили динамику показателя ПСК (полная стоимость кредита) по автокредитам для разных российских регионов.

Источник: РИА "Новости"

Исследование было проведено специалистами Национального бюро кредитных историй, которые составили рейтинг по этому вопросу из тридцати регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Челябинская область заняла в нем 13 место. Полная стоимость кредита (а в этом показателе учитывается совокупность всех расходов заёмщика, связанных с получением и обслуживанием кредита) в южноуральском регионе в июле 2025 года составила 19,4%. В сравнении с предыдущим месяцем показатель ушел вниз на 2,3 процентных пункта.

В целом по России полная стоимость автокредита равна 19,2%. Показатель снижается уже шестой месяц подряд. Эксперты считают это следствием субсидирования ставок со стороны автопроизводителей, а также снижения ключевой ставки.