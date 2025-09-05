Ричмонд
Краснов пообещал на ВЭФ освободить бизнес от штрафов

Добросовестным бизнесменам помогут избежать наказания, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Игорь Краснов поручил взять на контроль процесс обязательного освобождения предпринимателей от наложенных штрафов, если они добровольно устранят нарушения.

Об этом Краснов сообщил 5 сентября в ходе ВЭФ во Владивостоке. Его слова передают «Известия». Генпрокурор уточнил, что этот процесс идет при активном участии ведомства, и находится на особом контроле.

Заявление было сделано на сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса».

Ранее Игорь Краснов поручил проверить Госавтоинспекцию и Ространснадзор по всей стране. Поводом к этому стали жалобы на барьеры и иные препятствия, которые структуры якобы чинят бизнесу.

Сообщается, что хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорог, что создает бюрократические проволочки.

Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
