Краснов пообещал на ВЭФ освободить бизнес от штрафов

Игорь Краснов поручил взять на контроль процесс обязательного освобождения предпринимателей от наложенных штрафов, если они добровольно устранят нарушения.
Об этом Краснов сообщил 5 сентября в ходе ВЭФ во Владивостоке. Его слова передают «Известия». Генпрокурор уточнил, что этот процесс идет при активном участии ведомства, и находится на особом контроле.
Заявление было сделано на сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса».
Ранее Игорь Краснов поручил проверить Госавтоинспекцию и Ространснадзор по всей стране. Поводом к этому стали жалобы на барьеры и иные препятствия, которые структуры якобы чинят бизнесу.
Сообщается, что хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорог, что создает бюрократические проволочки.