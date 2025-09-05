Ричмонд
Слиток золота из Иркутской области показали на Восточном экономическом форуме

Металл весом 13 кг выставлен на стенде компании из региона.

Источник: Соцсети

На Восточном экономическом форуме (16+) представили слиток золота из Иркутской области весом 13 кг. Слиток демонстрируется на витрине стенда золотодобывающей компании, где гости форума также могут потрогать игрушку-антистресс, примерить золотую каску и сделать на память фото «Я и 120 миллионов рублей», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сообщество форума в соцсети «Вконтакте» (12+).

Ранее в Иркутской области состоялся электронный аукцион на право пользования недрами участка «Кудускитская площадь» в Бодайбинском районе. Он прошёл на площадке Газпромбанка и завершился 6 августа. Несмотря на то, что в торгах участвовала только одна компания. Начальная цена аукциона составляла 65,65 млн рублей.