Слиток золота из Иркутской области показали на Восточном экономическом форуме

На Восточном экономическом форуме (16+) представили слиток золота из Иркутской области весом 13 кг. Слиток демонстрируется на витрине стенда золотодобывающей компании, где гости форума также могут потрогать игрушку-антистресс, примерить золотую каску и сделать на память фото «Я и 120 миллионов рублей», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сообщество форума в соцсети «Вконтакте» (12+).