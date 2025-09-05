В Прикамье до 2030 года переселят почти 26 тысяч человек из аварийного жилья

В Пермском крае досрочно завершили программу расселения аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте». По его словам, край справился с задачей раньше срока — не к 1 сентября 2025 года, как планировалось, а уже к концу августа.