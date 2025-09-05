Ричмонд
В Прикамье до 2030 года переселят почти 26 тысяч человек из аварийного жилья

За шесть лет в комфортные условия переехали более 55,5 тысяч жителей Прикамья.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае досрочно завершили программу расселения аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте». По его словам, край справился с задачей раньше срока — не к 1 сентября 2025 года, как планировалось, а уже к концу августа.

Теперь регион переходит к следующему этапу — расселению домов, признанных аварийными после 2017 года. До 2030 года в новые квартиры переедут еще 25,9 тысячи человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что за шесть лет в комфортные условия переехали более 55,5 тысяч жителей Прикамья. Одним из последних ввели в эксплуатацию дом на ул. Ленина поселка Октябрьский. Из ветхого жилья в новую пятиэтажку переедут 50 семей.