В Прикамье до 2030 года переселят почти 26 тысяч человек из аварийного жилья

В Пермском крае досрочно завершили программу расселения аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте». По его словам, край справился с задачей раньше срока — не к 1 сентября 2025 года, как планировалось, а уже к концу августа.
Теперь регион переходит к следующему этапу — расселению домов, признанных аварийными после 2017 года. До 2030 года в новые квартиры переедут еще 25,9 тысячи человек.
Ранее «Комсомолка» писала, что за шесть лет в комфортные условия переехали более 55,5 тысяч жителей Прикамья. Одним из последних ввели в эксплуатацию дом на ул. Ленина поселка Октябрьский. Из ветхого жилья в новую пятиэтажку переедут 50 семей.