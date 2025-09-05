Минфин России поделился результатами программы долгосрочных сбережений

По его словам, программа предусматривает налоговые льготы, софинансирование и повышенные гарантии по счетам — до 2,8 млн рублей. Только в этом году из бюджета на софинансирование направили порядка 50 млрд рублей. Кроме того, негосударственные пенсионные фонды за последние годы серьезно изменились.