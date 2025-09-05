Минфин России поделился результатами программы долгосрочных сбережений

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков поделился результатами программы долгосрочных сбережений (ПДС). Этот инструмент может стать надежной опорой для будущего дохода россиян. Об этом замглавы рассказал в интервью KP.RU.
— Договор заключили более шести миллионов человек. Это очень хороший результат, по сути, за полтора года работы. Инструмент востребованный. Государство сделало все возможное, чтобы заинтересовать граждан и развить эту культуру долгосрочных сбережений, — отметил Чебесков.
По его словам, программа предусматривает налоговые льготы, софинансирование и повышенные гарантии по счетам — до 2,8 млн рублей. Только в этом году из бюджета на софинансирование направили порядка 50 млрд рублей. Кроме того, негосударственные пенсионные фонды за последние годы серьезно изменились.
— НПФы сейчас и 15 лет назад — две разные вещи. Центральный банк сделал феноменальную работу, чтобы обновить отрасль. Она сейчас совершенно другая. Схемы, которые существовали, их больше нет, — заявил Чебесков.
Отметим, программа долгосрочных сбережений позволяет открыть счет в НПФ, где средства инвестируются в акции и облигации. Это дает возможность постепенно накапливать капитал, который может стать дополнительным источником дохода к пенсии.