Минфин России поделился результатами программы долгосрочных сбережений

Замглавы Минфина Чебесков: в ПДС вступили уже свыше 6 млн россиян.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков поделился результатами программы долгосрочных сбережений (ПДС). Этот инструмент может стать надежной опорой для будущего дохода россиян. Об этом замглавы рассказал в интервью KP.RU.

— Договор заключили более шести миллионов человек. Это очень хороший результат, по сути, за полтора года работы. Инструмент востребованный. Государство сделало все возможное, чтобы заинтересовать граждан и развить эту культуру долгосрочных сбережений, — отметил Чебесков.

По его словам, программа предусматривает налоговые льготы, софинансирование и повышенные гарантии по счетам — до 2,8 млн рублей. Только в этом году из бюджета на софинансирование направили порядка 50 млрд рублей. Кроме того, негосударственные пенсионные фонды за последние годы серьезно изменились.

— НПФы сейчас и 15 лет назад — две разные вещи. Центральный банк сделал феноменальную работу, чтобы обновить отрасль. Она сейчас совершенно другая. Схемы, которые существовали, их больше нет, — заявил Чебесков.

Отметим, программа долгосрочных сбережений позволяет открыть счет в НПФ, где средства инвестируются в акции и облигации. Это дает возможность постепенно накапливать капитал, который может стать дополнительным источником дохода к пенсии.