Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин России: сейчас фондовый рынок — наилучший инструмент для вложения денег

Замглавы Минфина Иван Чебесков рассказал о преимуществах фондового рынка для россиян.

Источник: Комсомольская правда

У россиян на счетах накопились рекордные суммы, и теперь главный вопрос — куда эти деньги выгоднее направить. Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что лучшим вариантом для долгосрочных вложений становится фондовый рынок.

— Мы готовим различные изменения и стимулы, новые инструменты на фондовом рынке (рынке акций, — Ред.). С точки зрения долгосрочных планов фондовый рынок — наилучший инструмент для вложения денег. Он дает возможность на длинных сроках обогнать инфляцию и ставки по депозитам, — сказал Чебесков в интервью KP.RU.

По его словам, высокие ставки по вкладам в последние годы приучили россиян зарабатывать на своих деньгах. Однако ставки постепенно будут снижаться. В этой ситуации фондовый рынок открывает больше возможностей для роста капитала.

— Граждане привыкли: если есть свободные деньги, положил их под процент и получаешь доход. В этом году только вклады принесут россиянам 8−9 трлн рублей, — уточнил Чебесков.

Замминистра отметил, что граждане все чаще ищут альтернативу традиционным депозитам. Часть вложений действительно пойдет в недвижимость, но все больше россиян смотрят на биржевые инструменты.