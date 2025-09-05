Минфин России: сейчас фондовый рынок — наилучший инструмент для вложения денег

У россиян на счетах накопились рекордные суммы, и теперь главный вопрос — куда эти деньги выгоднее направить. Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что лучшим вариантом для долгосрочных вложений становится фондовый рынок.
— Мы готовим различные изменения и стимулы, новые инструменты на фондовом рынке (рынке акций, — Ред.). С точки зрения долгосрочных планов фондовый рынок — наилучший инструмент для вложения денег. Он дает возможность на длинных сроках обогнать инфляцию и ставки по депозитам, — сказал Чебесков в интервью KP.RU.
По его словам, высокие ставки по вкладам в последние годы приучили россиян зарабатывать на своих деньгах. Однако ставки постепенно будут снижаться. В этой ситуации фондовый рынок открывает больше возможностей для роста капитала.
— Граждане привыкли: если есть свободные деньги, положил их под процент и получаешь доход. В этом году только вклады принесут россиянам 8−9 трлн рублей, — уточнил Чебесков.
Замминистра отметил, что граждане все чаще ищут альтернативу традиционным депозитам. Часть вложений действительно пойдет в недвижимость, но все больше россиян смотрят на биржевые инструменты.