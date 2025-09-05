Замглавы Минфина РФ Чебесков: Расширять льготную ипотеку контрпродуктивно

Льготная ипотека создает серьезную нагрузку на бюджет Российской Федерации, поэтому расширять ее пока не планируется, и в целом — будет не продуктивно. Такое мнение высказал в интервью «Комсомольской правде» заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
«На наш взгляд, расширять программы льготной ипотеки будет контрпродуктивно. Поддержки достаточно. При этом нужно сделать так, чтобы льготы действительно помогали тем, кому эта поддержка нужна. Поэтому программы трансформируются на более адресный формат для повышения их эффективности», — отметил чиновник.
При этом Чебесков подчеркнул, что ипотека пока остается основным способом для российских семей обзавестись собственным жильем достаточной площади, чтобы растить детей. А так как Россия сосредоточена на поддержке семьи — ежегодно финансирование этой программы только растет. В 2025 году на льготную ипотеку будет потрачено 2 трлн рублей.