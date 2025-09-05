Замглавы Минфина РФ Чебесков: Расширять льготную ипотеку контрпродуктивно

При этом Чебесков подчеркнул, что ипотека пока остается основным способом для российских семей обзавестись собственным жильем достаточной площади, чтобы растить детей. А так как Россия сосредоточена на поддержке семьи — ежегодно финансирование этой программы только растет. В 2025 году на льготную ипотеку будет потрачено 2 трлн рублей.