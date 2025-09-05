Проект новой автомобильной дороги объединит Якутию, Бурятию и Иркутскую область

На Восточном экономическом форуме-2025 (16+) Глава Якутии Айсен Николаев встретился с генеральным директором ПАО «Полюс» Алексеем Востоковым. Темой встречи стало строительство автомобильной дороги «Иркутск — Таксимо — Кропоткин — Ленск — Мирный», которая призвана открыть республике доступ к развитой транспортной инфраструктуре и повысить инвестиционную привлекательность региона, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Руспублики Саха (Якутия).
Минтранс России совместно с ПАО «Полюс» планирует разработку проекта трассы, проходящей по территории Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия и Иркутской области.
По словам Айсена Николаева, новая дорога свяжет западные районы Якутии с сетью железных дорог, расположенной на пересечении ключевых транспортных коридоров Евразии — от Западной Европы до Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит стимулировать экономический рост республики и привлечь дополнительные инвестиции.
Ранее агентством сообщалось, что для автомобилистов устроят дополнительную полосу на участке дороги Иркутск — Баяндай при подъеме в гору. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов во время проверки ремонтных работ на объекте. Дорожники приводят в порядок два участка и мост на трассе Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово.