Проект новой автомобильной дороги объединит Якутию, Бурятию и Иркутскую область

Ранее агентством сообщалось, что для автомобилистов устроят дополнительную полосу на участке дороги Иркутск — Баяндай при подъеме в гору. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов во время проверки ремонтных работ на объекте. Дорожники приводят в порядок два участка и мост на трассе Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово.