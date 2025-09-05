В Калининградской области 77% отелей прошли самооценку

«С 01 сентября 2025 года реестровые записи средств размещения, не прошедших самооценку, перейдут в статус приостановлен», — подчеркнули в ведомстве.
Предполагалось, что свою деятельность прекратят не более 12 средств размещения из числа тех, что на данный момент не прошли самооценку. Причем это не повлечет значительного уменьшения номерного фонда средств размещения Калининградской области, полагают в министерстве.
