В Калининградской области 77% отелей прошли самооценку

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября, ФедералПресс. В Калининградской области 77% средств размещения (отелей, гостиниц, кемпингов, санаториев и т. д.) прошли полную самооценку в соответствии с новым законодательством. Всем остальным, кто этого не сделал, вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, рассказали «ФедералПресс» в министерстве туризма региона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С 01 сентября 2025 года реестровые записи средств размещения, не прошедших самооценку, перейдут в статус приостановлен», — подчеркнули в ведомстве.

Предполагалось, что свою деятельность прекратят не более 12 средств размещения из числа тех, что на данный момент не прошли самооценку. Причем это не повлечет значительного уменьшения номерного фонда средств размещения Калининградской области, полагают в министерстве.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Карелии более 250 отелей внесли в единый реестр туристской индустрии.