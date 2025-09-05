В Кремле оценили экономическую ситуацию в России

Экономическая ситуация в России на данный момент предсказуемая и позволяет строить планы развития на многие годы вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Кто бы что ни говорил, на фоне такой глобальной экономической турбуленции, огромного количества ограничений, санкций все-таки благодаря действиям правительства и президента экономическая ситуация в стране абсолютно стабильная», — подчеркнул представитель Кремля в интервью РИА Новости.
Охлаждение российской экономики, которое сейчас происходит, контролируемое, отметил Песков. Экономике, добавил он, пришлось притормозиться, но это было необходимо для обеспечения макроэкономической стабильности.