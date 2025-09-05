Ричмонд
В Кремле оценили экономическую ситуацию в России

По словам Дмитрия Пескова, текущая ситуация позволяет строить планы развития на многие годы вперед.

Источник: Аргументы и факты

Экономическая ситуация в России на данный момент предсказуемая и позволяет строить планы развития на многие годы вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Кто бы что ни говорил, на фоне такой глобальной экономической турбуленции, огромного количества ограничений, санкций все-таки благодаря действиям правительства и президента экономическая ситуация в стране абсолютно стабильная», — подчеркнул представитель Кремля в интервью РИА Новости.

Охлаждение российской экономики, которое сейчас происходит, контролируемое, отметил Песков. Экономике, добавил он, пришлось притормозиться, но это было необходимо для обеспечения макроэкономической стабильности.

