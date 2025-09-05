«Узбекнефтегаз» в семь раз увеличил поставки бензина в Ферганскую долину, чтобы избежать дефицита топлива на время закрытия газовых заправок

По информации Министерства энергетики, отключения продлятся два дня — 5 и 6 сентября.
Чтобы минимизировать возможный дефицит топлива, компания «Узбекнефтегаз» заявила о семикратном увеличении объёмов биржевых поставок бензина для Ферганской долины. Сегодня на торги выставлено сразу 2000 тонн бензина, чтобы полностью удовлетворить спрос населения региона. Для сравнения, до сегодняшнего дня этот показатель составлял всего 250−300 тонн в сутки. Таким образом, суточный объём поставок увеличен почти в 7 раз.
Кроме того, нефтебазы в регионе переведены на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную доставку бензина на автозаправочные станции Ферганской долины и избежать очередей среди автомобилистов.
Ожидается, что после завершения работ по подключению новой ветки газопровода, работа газовых заправок будет полностью восстановлена.